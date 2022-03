Roma Fedorenko mit seiner Mutter Marija. FOTO: Jörn Martens Café und Markt für osteuropäische Lebensmittel Osnabrücker Markt Doma: „Manche Mitarbeiter haben Angst vor Anfeindungen“ Von Cornelia Achenbach | 09.03.2022, 08:32 Uhr

Vor zwei Jahren hat Familie Fedorenko am Kamp in Osnabrück das Doma eröffnet - ein Café und Markt mit osteuropäischen Lebensmitteln. Wegen der Pandemie war es kein leichter Start. Vor kurzem wurde das Doma vom Lieferdienst „Lieferando“ als bestes Restaurant Osnabrücks ausgezeichnet - an dem Tag, an dem sich Russlands Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache an das russische Volk wandte und drei Tage vor der Invasion in die Ukraine.