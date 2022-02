Beatrix Winter verlässt nach 40 Jahren Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte. FOTO: Swaantje Hehmann Osnabrücker Leiterin der Kita für Hörgeschädigte verabschiedet Von der besonderen Herausforderung, hörgeschädigte Kinder zu integrieren Von Cornelia Achenbach | 22.02.2022, 11:11 Uhr

41 Jahre lang hat Beatrix Winter am Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte (LBZH) in Osnabrück gearbeitet - zunächst als Leiterin des Internats, seit 2005 dann als Leiterin des Kindergartens. Nun hat sie sich verabschiedet - was ihr nicht leicht gefallen ist.