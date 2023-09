„Ich habe es mir schlimmer vorgestellt“, zeigt sich Benno Schomaker als solcher überrascht darüber, dass der damit verbundene Schmerz doch recht gut „auszuhalten“ sei. Und mehr noch: Er nehme ihn gern in Kauf, um mit der Aktion eine gewisse „Signalwirkung“ zu erzeugen. Innerhalb des Kollegiums habe es allerdings keinerlei Gruppenzwang gegeben. Alle hätten sich individuell und selbstständig dafür entschieden, sich an der „Challenge“ zu beteiligen, betont der Schulleiter.

Fälle im privaten und beruflichen Umfeld

Den Stein ins Rollen gebracht hat seine Kollegin Gisela Overin. Sie ist über das Fernsehen auf die Aktion „Junge Helden“ aufmerksam geworden, mit der Tattoo-Künstler auf die Möglichkeit der Organspende aufmerksam machen wollen. Sie selbst kenne jemanden aus dem Freundeskreis, der mit nicht einmal 30 Jahren lange auf sein Spenderherz warten musste, berichtet die pädagogische Mitarbeiterin. Und bestätigt nach der Verzierung ihres Unterarms die Einschätzung ihres Chefs: „Es piekst zwar, aber wenn man Akkupunktur aushält, dann auch das.“

Gemeinsam mit Schulbegleiter Sven Surendorf hat Gisela Overin (links) den Stein im Kollegium ins Rollen gebracht. Foto: Sebastian Dannenberg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nach dem Stechen ist vor dem Stechen

Nah dran am Thema Organspende ist auch Lena Richter, die in der Montessori-Schule als Integrationshelferin einen Schüler mit einem Spenderherz begleitet hat. Und im Gegensatz zu den meisten ihrer 20 Kollegen, die sich an diesem Samstagmorgen stechen lassen, ist sie auch in Sachen Tattoos kein „unbeschriebenes“ Blatt. Das kleine, standardisierte Organspende-Symbol mit der Mindestlänge von 3,3 Zentimetern in ihrem Nacken ist für sie nur ein Warm-Up zum Aufwachen. Denn im Anschluss lässt sie sich in einem anderen Studio noch ganze acht Stunden lang den Rest ihres Armes tätowieren.

Für Integrationshelferin Lena Richter ist das kleine Tattoo nur ein Klacks. Sie hat noch Größeres vor sich. Foto: Sebastian Dannenberg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit Mut auf den Unterschenkel

Ganz anders verhält es sich bei Sandra Erking. Sie hätte allen Mut zusammennehmen müssen, um sich an der Aktion zu beteiligen, verrät die Förderschullehrerin, die erst vor kurzem ganz neu zum Montessori-Kollegium dazu gestoßen ist. Da habe sie gleich zum Einstieg mal erfahren, was für tolle, sozial engagierte Kollegen sie hat, schwärmt die ehemalige Krankenschwester. Von ihrer Tochter, die selbst als Tätowiererin arbeitet, habe sie den fachlichen Rat erhalten, für ihr erstes Tattoo eine Stelle am Bein zu wählen, da dies angenehmer und weniger schmerzhaft sei.

Ans Bein bekommt die neue Kollegin Sandra Erking ihr Tatoo von „Le Tigre“-Chefin Nadine Pannek. Foto: Sebastian Dannenberg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Routiniert den Kopf hingehalten

Schulbegleiter Sven Surendorf muss länger suchen, um noch eine freie Stelle zu finden. So wird die Aktion für ihn buchstäblich zur Kopfsache, indem Tätowiererin Mareen Matysik das Symbol über seinem linken Ohr platziert. Ihr Kollege Danny da Silva hat es bei Kathrin Ellers etwas einfacher. Sie hat einen Platz in der Armbeuge ausgewählt, der bei einer etwaigen medizinischen Versorgung sofort sichtbar ist. Für die 43-Jährige ist es zwar ihr zweites Tattoo, aber das erste nach 25 Jahren. Als sie volljährig wurde, hat sie sich zusammen mit ihrer Zwillingsschwester ein Zeichen der Verbundenheit auf den Nacken stechen lassen.

In die Armbeuge sticht Danny da Silva Förderschullehrerin Kathrin Ellers ihr Organspende-Tattoo. Foto: Sebastian Dannenberg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Sichtbares Zeichen für Spendenbereitschaft

Neben der Sichtbarkeit im Notfall dient das Organspende-Tattoo auch dazu, schnell mit Menschen über das wichtige Thema ins Gespräch zu kommen. Den demgegenüber rechtlich verbindlichen Organspendeausweis ersetzt es zwar nicht, aber es signalisiert dessen Besitz. Dadurch können mitunter lebenswichtige Entscheidungen deutlich verkürzt werden. Auch deshalb ist das große „Tattoostübchen“ Le Tigre in der Dielingerstraße eines von vielen, das dieses Motiv anbietet. Geschäftsführerin Nadine Pannek und ihr Team stechen es zwar für das Montessori-Kollegium kostenlos, verknüpfen die Aktion aber mit einem Spendenaufruf für das Osnabrücker Kinderhospiz.

Schlicht, aber mit hohem Wiedererkennungswert: Die reine Stechzeit des Organspende-Tattoos beträgt rund fünf Minuten. Foto: Sebastian Dannenberg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert