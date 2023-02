Zum Ende der Maskenpflicht im ÖPNV hat unsere Redaktion mit Landrätin Anna Kebschull gesprochen. Unser Bild zeigt ein Archivfoto von einem Pressegespräch am 18. Januar 2023 im Osnabrücker Kreishaus. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Wenige tragen freiwillig Maske Freuen Sie sich über das Ende der Maskenpflicht in der Region Osnabrück, Frau Landrätin? Von Jean-Charles Fays | 03.02.2023, 18:00 Uhr

Mit dem Wegfall der Maskenpflicht in Bus und Bahn wird uns der Mund-Nasen-Schutz in der Region Osnabrück wohl nicht mehr so häufig begegnen. Sind Landrätin Anna Kebschull und die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter erleichtert, dass mit der Maskenpflicht im ÖPNV langsam auch das Symbol dieser Pandemie aus dem Alltag verschwindet? Unsere Redaktion hat nachgefragt.