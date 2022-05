Kurz nach dem Start lief die Gruppe um John McGurk (vorne) durch das Heger Tor. Vier Tage später kamen sie in Irland an. FOTO: Thomas Wübker 44.000 Euro gespendet und Brücken gebaut Osnabrücker Läufer um John McGurk spenden für Kinder in Schottland und Irland Von Thomas Wübker | 24.05.2022, 13:41 Uhr

Eine bewegende Reise haben die Osnabrücker Ausdauerläufer um John McGurk hinter sich. Sie überbrachten Spenden an Kinderheime in Schottland und Irland, gedachten an einem Massengrab toter Kinder und bauten Brücken.