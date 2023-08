Auftakt am 25. August Die dreiteilige Osnabrücker Kulturnacht lockt am Freitag auch an Außenstandorte Von Tom Bullmann | 25.08.2023, 07:25 Uhr Nicht nur auf dem Markt, sondern auch an außergewöhnlichen Orten mit besonderem Ambiente findet der Auftakt zur „Kulturnacht XXL“ in diesem Jahr statt. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down

Musik, Kunst, Theater und Lyrik umsonst: Am Freitag findet die Kulturnacht nicht nur in der City, sondern auch an außergewöhnlichen Orten mit besonderem Ambiente statt.