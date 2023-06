Ob das bei Putin ankommt? Der Osnabrücker Aktionskünstler Volker-Johannes Trieb hat am Donnerstag ein Remarque-Zitat ins Moskaubad gehängt. Foto: Volker-Johannes Trieb up-down up-down Volker-Johannes Trieb Osnabrücker Künstler sendet Botschaft aus dem Moskau an Moskau Von Wilfried Hinrichs | 22.06.2023, 18:29 Uhr

Der Osnabrücker Künstler Volker-Johannes Trieb hat am Tage des 125. Geburtstages von Osnabrücks berühmtem Antikriegs-Schriftsteller Erich-Maria Remarque eine Botschaft an den Kreml geschickt. Vom Moskau an Moskau.