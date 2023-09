Im Bunker am Rosenplatz überlebt Osnabrücker Kriegskind: Nach dem Bombenangriff an Palmsonntag gab es unsere Wohnung nicht mehr Von Sandra Dorn | 21.09.2023, 07:00 Uhr Hannelore Brüggemann aus Oesede erinnert sich mit Schrecken an den Zweiten Weltkrieg, den sie am Osnabrücker Rosenplatz erlebte. Foto: Jörn Martens up-down up-down

Es war der letzte große Angriff auf Osnabrück in diesem schrecklichen Krieg: An Palmsonntag 1945 ließen die Engländer Bomben auf die bereits zerstörte Stadt regnen. Hannelore Brüggemann und ihre Familie überlebten im Bunker am Rosenplatz – und standen danach vor dem Nichts.