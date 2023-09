Wie der niedersächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Matthias Seestern-Pauly in einer Pressemitteilung verkündete, haben „bis Ende Juni 2023 Krankenhäuser in Osnabrück bereits Mittel in Höhe von über 5,2 Millionen Euro erhalten“. Dabei erhielten die Paracelsus-Klinik „Am Silbersee“, das Kinderhospital, das Marienhospital, das Klinikum Osnabrück und das Christliche Kinderhospital Osnabrück Unterstützungen.

Auch Krankenhäuser im Landkreis Osnabrück erhielten Bundeshilfen, laut Seestern-Pauly „in Höhe von über 1,8 Millionen Euro“. Unterstützt werden das Christliche Klinikum Melle, die Niels-Stensen-Kliniken Bramsche, das Marienhospital Ankum-Bersenbrück und die St. Anna-Klinik in Quakenbrück.

Bund plant weitere Unterstützung

Die gezielten Energiehilfen des Bundes, die sich direkt und indirekt auf die gestiegenen Energiekosten auswirken, werden in unterschiedlichen Tranchen an die Krankenhäuser überwiesen. Eine jüngste Teilzahlung fand am 8. August statt. Details zur genauen Aufschlüsselung nach Krankenhäusern stehen noch aus.

Seestern-Pauly betonte weiterhin, dass der Bund in den kommenden Monaten und auch im Frühjahr des kommenden Jahres weiterhin Unterstützung leisten wird. „Die gesamten vom Bund bis Jahresende zu zahlenden Hilfen werden sich auf nahezu vier Milliarden Euro belaufen. Für das nächste Jahr sind sogar zwei Milliarden Euro geplant“, erklärte er.