Vernachlässigung, häusliche Gewalt oder Alkohol- und Drogenkonsum der Eltern können Gründe sein, warum das Osnabrücker Jugendamt ein Kind aus einer Familie nimmt. Doch es kommt vor, dass das nicht geht, weil es nirgendwo einen Platz für das Kind gibt. Inobhutnahme überfüllt Osnabrücker Jugendamt: Können Kinderschutz nicht mehr gewährleisten Von Sandra Dorn | 05.06.2023, 05:30 Uhr

Die Inobhutnahmestellen in Osnabrück sind so überfüllt, dass Mitarbeiter des Jugendamtes manchmal um Kindeswohlgefährdung wissen, die Kinder und Jugendlichen aber in ihren Familien lassen müssen. Stadt und Landkreis haben nun einen Krisenstab gegründet.