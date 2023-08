Inflation und Online-Konkurrenz Wie die Osnabrücker Innenstadt mit Geld und Ideen wieder Strahlkraft entwickelt Von Wilfried Hinrichs | 03.08.2023, 05:05 Uhr Das Moonlight-Shopping im Oktober 2022 lockte Massen in die Osnabrücker City. Das Stadtmarketing will mit solchen Aktionen die Innenstadt weiter beleben. Foto: Wach UG/ mO up-down up-down

Die Menschen kehren in die City zurück. Das ist die Nachricht, die das Osnabrücker Stadtmarketing aus den aktuellen Passantenzählungen liest. Die staatlichen Förderprogramme aus der Corona-Zeit wirken offenbar nach. Aber: Die Kunden zieht es eher in die Gastronomie als in die Geschäfte.