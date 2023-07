Als Sozius auf dem Motorrad legte der Osnabrücker Achim Weitkamp die letzten Kilometer in das abgelegene Dorf der Piaroa-Indigenen im kolumbianischen Regenwald zurück. Eine alte Flasche dient dem Motorrad als Tankersatz. Foto: Achim Weitkamp up-down up-down „Einfach machen!“ Osnabrücker Schokojunge hilft kolumbianischen Kakaobauern Von Dietmar Kröger | 25.07.2023, 15:24 Uhr

Achim Weitkamp sitzt in den Genusshöfen, genießt seinen Kaffe und scrollt auf seinem Tablet durch eine Bildergalerie. Jedes Foto hat eine Geschichte, die Weitkamp mit überschäumender Leidenschaft erzählt. Die Bilder sind Erinnerungen an eine Reise nach Kolumbien und damit an den Beginn seiner ganz privaten Hilfe für die dortigen Kleinbauern.