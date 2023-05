Sabine Brinkmann arbeitet ehrenamtlich für den ambulanten Hospizdienst in Osnabrück und begleitet Menschen in der letzten Lebensphase bis zum Tod. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Ehrenamtliche beim Hospiz Osnabrück „Darf ich Sie in den Arm nehmen?“ Wie Sabine Brinkmann Sterbenden mit Kriegstraumata hilft Von Sandra Dorn | 24.05.2023, 06:02 Uhr

Sabine Brinkmann begleitet in Osnabrück ehrenamtlich Menschen am Ende ihres Lebens. Beim ambulanten Hospizdienst erlebt sie es oft, dass bei den Sterbenden traumatische Kriegserlebnisse wieder hochkommen. Manchmal ist sie der einzige Mensch, der je erfährt, was geschehen ist.