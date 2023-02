Die Reihe der Wärmebusse kurz vor dem Start des Hilfskonvois. Foto: Christoph Beyer up-down up-down Unterwegs in Richtung Ukraine Lastzüge und Wärmebusse: Osnabrücker Hilfskonvoi unter schwierigen Bedingungen gestartet Von Christoph Beyer | 10.02.2023, 17:11 Uhr

Der Osnabrücker Hilfskonvoi für die Ukraine hat sich am Freitagmittag in Bewegung gesetzt. Vier vollbeladene Lastzüge und fünf Wärmebusse starteten in Richtung Osten - weniger Fahrzeuge als zunächst geplant. Ein weiterer Hilfstransport wird aber in Kürze folgen.