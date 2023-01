Plötzlich selbst Opfer: Kameramann Henning Hünerbein wurde in Berlin-Neukölln von Jugendlichen mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Symbolfoto: Henning Hünerbein; dpa/Patrick Pleul up-down up-down Nach Krawallnacht an Silvester Osnabrücker Videojournalist Henning Hünerbein in Berlin mit Böllern attackiert Von Sara Streiter | 05.01.2023, 19:00 Uhr

In der Silvesternacht 2022 gab es in deutschen Großstädten heftige Krawalle. Henning Hünerbein aus Osnabrück wollte kurz danach als Videoreporter im Auftrag des TV-Senders RTL die Stimmung in Berlin-Neukölln einfangen. Er wurde kurzerhand selbst zum Ziel der Randalierer.