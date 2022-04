Aus der Ukraine nach Osnabrück sind Luiza, Tanja, Mischa, Ruslan und Sonja gekommen. Sie haben den Osnabrücker Stefan Middelberg nach Kriegsbeginn gefragt, was sie machen soll. Er antwortete: Kommt her. FOTO: Thomas Wübker Unterkünfte und Jobs besorgt Der Osnabrücker Stefan Middelberg hilft Ukrainern schnell und unbürokratisch Von Thomas Wübker | 11.04.2022, 12:25 Uhr

Der Osnabrücker Stefan Middelberg lebte 25 Jahre in der Ukraine. Als dort der Krieg begann, riefen ihn Freunde aus dem Land an und fragten: „Was sollen wir nur machen?“ Er hatte eine prompte Antwort parat: „Kommt her.“ Seitdem ist er permanent unterwegs und organisiert in Osnabrück Wohnungen und Arbeitsplätze für seine Freunde.