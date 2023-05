Die Feuerwehr hatte am Mittag einen Einsatz in der Waldschule Lüstringen, wo ein Kind in einer Tür feststeckte. Foto: dpa up-down up-down Waldschule Lüstringen Kurioser Feuerwehreinsatz: Osnabrücker Grundschulkind steckt in Tür fest Von Anke Schneider | 15.05.2023, 15:00 Uhr

In der Waldschule Lüstringen in Osnabrück Gretesch ist es am Montag zu einem Zwischenfall gekommen: Ein Kind steckte in einer Tür fest.