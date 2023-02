Ein Gebäude in Gölbasi, Region Adiyaman. Es lässt das wahre Ausmaß der Katastrophe nur erahnen. Symbolfoto: imago images/ Onur Dogman/ZUMA Wire up-down up-down „Die Straßen stinken nach Leichen“ 22.000 Euro Spenden: So halfen fünf Osnabrücker Geschwister den Erdbebenopfern in ihrer Heimat Von Finja Jaquet | 23.02.2023, 09:19 Uhr

Eine FFP2-Maske gegen den Leichengeruch: Der Osnabrücker Miktat Vakitsayan und seine Geschwister haben die Folgen des Erdbebens in der Türkei hautnah gesehen. Sie sammelten über 20.000 Euro an Spendengeldern, um sie in ihrem Heimatort Gölbasi zu verteilen. Das haben sie erlebt.