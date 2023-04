Patrick Wiechers ist Assistent Manager und Gartencenterleiter bei Hornbach in Osnabrück und sagt, wie etwa Gartenhäuser zu mehr Stauraum im Garten verhelfen oder wie man schon mit einfachen Hilfsmitteln mehr Ordnung in der Garage schafft. Foto: André Havergo up-down up-down Patrick Wiechers von Hornbach Osnabrücker Gartencenterleiter: So bringen Sie Ordnung in Garten und Garage Von Jean-Charles Fays | 29.04.2023, 08:00 Uhr

Im Frühjahr beginnt in vielen Haushalten wieder der Kampf gegen Chaos und Unordnung in Garten und Garage. Der Gartencenterleiter von Hornbach in Osnabrück, Patrick Wiechers, gibt Tipps, wie der Frühjahrsputz nach dem langen Winter gelingt. Es fängt wie immer mit ausmisten und aufräumen an, beim Einsortieren und Stauraum schaffen gibt es aber viele Hilfsmittel. Ein Überblick.