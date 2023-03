Ohne Hut sitzen Alexander Illenseer, Bernhard Kracke, Julienne Winterbur (vorne von links) und Lars Hellmann, Isabell Sollmann und Benrhard Tovar im Musik-Express. Am Freitag beginnt der Frühjahrs-Jahrmarkt in Osnabrück Foto: Jörn Martens up-down up-down Eröffnung am Freitag Warum der Jahrmarkt in Osnabrück immer beliebter wird Von Thomas Wübker | 22.03.2023, 14:40 Uhr

Der Jahrmarkt befindet sich im Aufwind. Das liegt auch an spektakulären Fahrgeschäften wie dem 65 Meter hohen Kettenflieger. Dementsprechend freuen sich die Macher auf den Start des Frühjahrs-Jahrmarkts 2023 an der Halle Gartlage in Osnabrück am Freitag.