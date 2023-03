Ohne Hut sitzen Alexander Illenseer, Bernhard Kracke, Julienne Winterbur (vorne von links) und Lars Hellmann, Isabell Sollmann und Benrhard Tovar im Musik-Express. Am Freitag beginnt der Frühjahrs-Jahrmarkt in Osnabrück Foto: Jörn Martens up-down up-down Eröffnung am Freitag Warum der Jahrmarkt in Osnabrück immer beliebter wird Von Thomas Wübker | 22.03.2023, 14:40 Uhr | Update vor 52 Min.

Der Jahrmarkt befindet sich im Aufwind. Das liegt auch an spektakulären Fahrgeschäften wie dem 65 Meter hohen Kettenflieger. Dementsprechend freuen sich die Macher auf den Start des Frühjahrs-Jahrmarkts 2023 an der Halle Gartlage in Osnabrück am Freitag.