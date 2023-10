Die Botschaft ist klar: Am 25. Oktober, wenn sich die Unterzeichnung des Vertrags zum Westfälischen Frieden zum 375. Mal jährt, sollen sich möglichst viele Bürger auf dem Marktplatz einfinden, um gemeinsam zu singen. Damit knüpft die Stadt direkt an das historische Ereignis an: 1648 hatten sich an diesem Tag die Osnabrücker Bürger spontan vor Rathaus und Marienkirche versammelt, um mit dem Choral „Nun lob mein Seel den Herren“ das Ende des Dreißigjährigen Kriegs zu feiern.

Dabei hat die schreckliche Realität die Planungen des Friedensjahres krass überholt. Seit bald zwei Jahren überzieht Russland die Ukraine mit Krieg, und vergangenes Wochenende hat die Hamas in Israel einen neuen, brutalen Krieg entfacht. Daran erinnert Bundespräsident a.D. Christian Wulff bei der Vorstellung des Programms zum Friedenstag am 25. Oktober. Der Tag sei „eine Einladung an Chöre, an Singbegeisterte, an alle Bürger, die ein Zeichen für den Frieden setzen wollen“, sagte er im Ratssitzungssaal.

Da pacem Domine: Der Osnabrücker Jugendchor singt für den Frieden. Foto: Thomas Osterfeld Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Um dieses Zeichen so wirkungsvoll wie möglich zu setzen, hat die Stadt in Kooperation mit dem Deutschen Chorverband – dessen Präsident Wulff ist – Jugendchöre aus Angers, Haarlem, Greifswald und Stockholm nach Osnabrück eingeladen. Erfüllt sich Wulffs Vorstellung, dann gehen am 25. Oktober „Bilder von singenden Menschen durch Deutschland, die ein Zeichen setzen wollen gegen die Barbarei und den Terror, den die Menschen in der Ukraine und in Israel gegenwärtig erleben“.

Einträchtiger Gesang statt politischer Debatten im Ratssitzungssaal

Einen Eindruck der klingenden Friedensbotschaften gibt eine neunköpfige Abordnung des Osnabrücker Jugendchors zusammen mit seinem Dirigenten Clemens Breitschaft – ungewohnte Klänge in dem Saal, in dem der Rat normalerweise um politische Entscheidungen ringt. Vielleicht täte zwischenzeitlicher Gesang den Debatten gut, wie Oberbürgermeisterin Katharina Pötter sagte? Wie auch immer: Mit zwei Stücken umrahmte der Chor die Programmvorstellung und blickt auf den Jubeltag voraus.

Mehr Informationen: Osnabrücker Friedenstag am 25. Oktober größer als Größer als Zeichen Das Programm des Friedenstages sowie Noten für Chöre und Laiensänger stehen auf der Homepage der Stadt Osnabrück bereit. Außerdem finden sich dort Audiodateien für die eigene Vorbereitung zuhause. Hier klicken.

Überhaupt besteht das Programm zum Osnabrücker Friedenssingen aus einem Best of der musikalischen Friedensappelle, das Michael Schmoll als musikalischer Leiter des ganzen Projekts vorstellte. Die Palette reicht von John Lennons „Give Peace A Chance“ und We Shall Overcome“ bis zum Friedenschoral „Nun lob mein Seel den Herren“, den Bläser vom Turm der Marienkirche spielen und Chöre auf dem Marktplatz in einer Gospelversion singen werden.

Internationale Begegnungswoche junger Sänger

Eingebettet ist dieser Friedenstag in eine internationale Begegnungswoche, in der die Chöre aus den verschiedenen Städten zusammen Programme erarbeiten. „Ein besseres Beispiel für den Frieden kann man nicht geben“, sagte Domchordirektor Clemens Breitschaft.

Die Verantwortlichen für das Friedenssingen am 25. Oktober. Foto: Thomas Osterfeld Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Er lädt am Vorabend des Friedenstages zu einem Konzert der Chöre aus Angers, Stochholm und Osnabrück im Dom. Am Tag selbst bietet von 10 bis 16 Uhr der „SingBus“ der Deutschen Chorjugend auf dem Domvorplatz Programme für Kindertagesstätten an. Um 14 und 16 Uhr gibt es Begegungskonzerte mit den Gastchören auf der Kamp-Promenade und bei L&T.

Im Anschluss ans Friedenssingen auf dem Marktplatz findet im Dom ein ökumenischer Gottesdienst statt. Beschließen wird den Tag Michel Friedman mit seinem „Demokratie-Forum“. In einer Kooperation von SWR und NDR sitzen im Felix-Nussbaum-Haus Politikprofessor Carlo Masala, Friedens- und Konfliktforscherin Ursula Schröder von der Uni Hamburg sowie der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Michael Roth, mit Friedman auf dem Podium.

Offene Probe

Um möglichst vielen Menschen die Teilhabe am Friedenssingen zu ermöglichen, bietet Michael Schmoll am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in der Schloss-Aula eine offene Probe an. Und auf der Homepage der Stadt stehen die Noten fürs Friedenssingen bereit, damit sich Chöre vorbereiten können – aufgefordert, sich an dem Tag zu beteiligen, sind alle. Und für die spontanen Besucher ohne Choranschluss liegen am Friedenstag Liederblätter bereit – auf dass die Friedensbotschaft möglichst kraftvoll aus Osnabrück in die Welt hinein klingt.