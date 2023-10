Als Friedensbotschafter der Stadt Osnabrück waren die 24-jährige Zoé Pehlke und der drei Jahre ältere Johannes Janneken etwa einen Monat lang unterwegs. Im Juli hatten sie vom Ersten Stadtrat Wolfgang Beckermann und Patricia Mersinger, Fachbereichsleiterin Kultur der Stadt Osnabrück, Interrail-Tickets erhalten - und den Auftrag, mit Menschen in Europa über den Frieden zu sprechen. Anlässlich des 375. Jubiläums des Westfälischen Friedens hatte die Stadt Osnabrück den Wettbewerb „Youth Moving Peace“ ausgeschrieben. Ihre Reise hat die beiden Osnabrücker über Skandinavien nach Polen, Ungarn, die Slowakei und Österreich bis nach Italien und zurück in die Friedensstadt geführt.

Ein Selfie in Venedig: Die Osnabrücker Friedensbotschafter Zoé Pehlke und Johannes Janneken. Foto: Zoé Pehlke

Worte des Friedens

Die Kunststudentin und der Designstudent berichten, sie hätten viele Gespräche mit Menschen aller Altersklassen geführt – im Zug, in Hostels oder auf der Straße. Mitgebracht haben sie ein sieben Meter langes Stoffband, auf das sie die Stichwörter aus den Gesprächen notiert haben. Zum Thema Frieden sagten die Europäer demnach unter anderem: Meinungsfreiheit, Einigkeit, Freundschaft, Freiheit oder Konfliktlösung.

„Ich dachte immer, Frieden ist ein leichtes Thema, aber durch den Krieg in der Ukraine ist eine Schwere hineingekommen“, sagt Johannes Janneken. Vor allem in Polen hätten sie diese Schwere bemerkt. In ihren Friedensgesprächen sei deutlich geworden, dass viele Menschen wütend auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin sind, sagen sie. „Die Leute waren sehr offen, wenn sie mit uns über Frieden gesprochen haben“, sagt Zoé Pehlke. In Ungarn und der Slowakei seien die Menschen aber vorsichtig gewesen, ihnen gegenüber ihre politische Meinung zu offenbaren, fügt sie an.

Ein Antikriegsplakat in Krakau in Polen. Foto: Zoé Pehlke

Osnabrück ist nun in Europa bekannt

Sie seien auf herzliche Menschen gestoßen, die gerne, offen und auch intensiv mit ihnen gesprochen hätten, berichten Pehlke und Janneken. So habe sie persönliche Vorbehalte abbauen können, sagt Pehlke: „Ich habe mich gefragt, ob ich in Polen sicher bin. Aber als ich dort war, habe ich kein einziges Mal darüber nachgedacht.“ Nachhaltig beeindruckt waren beide von dem Besuch im früheren Vernichtungslager Auschwitz.

Im Friedenssaal in Osnabrück begann die Reise der Friedensbotschafter Zoé Pehlke und Johannes Janneke. Foto: Thomas Wübker

Ihren persönlichen Horizont hätten sie auch dadurch erweitert, dass sie auf ihrer Reise neue Kunst entdeckten, sagen sie. Den Horizont ihrer Gesprächspartner konnten Zoé Pehlke und Johannes Janneken ebenfalls erweitern. Viele Menschen außerhalb Deutschlands konnten mit Osnabrück nichts oder wenig anfangen. Das hat sich durch die Reise der Friedensbotschafter geändert.