Der Osnabrücker Fotograf Burak Esenbey „in action“: Er fotografiert am liebsten die Milchstraße bei Nacht. FOTO: Jens Ober Aufnahmen der Milchstraße Einer der besten Fotografen weltweit: Osnabrücker erhält Auszeichnung Von Paula Reinhart | 29.05.2022, 11:09 Uhr

Burak Esenbey aus Osnabrück hat sein Ziel erreicht: Er ist einer der „2022 Milky Way Photographer of the Year“. Hier erzählt er, was ihn an der Fotografie so reizt und wo er auf der Welt schon Fotos geschossen hat.