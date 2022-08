Hurra, das neue Programm ist da - und mit Rona Ludin (links) eine zweite Theaterleiterin neben Florian Rzepkowski (rechts). FOTO: Matthias Liedtke up-down up-down Neues Gesicht in der Leitung Osnabrücker Figurentheater will freie Theaterszene sichtbarer machen Von Matthias Liedtke | 25.08.2022, 11:49 Uhr

Es tut sich was in der Alten Fuhrhalterei in der Altstadt. Dort geht das Osnabrücker Figurentheater nicht nur in die zweite Runde der Themen-Trilogie „Natur-Mensch-Technik“. Sondern zeigt sich auch mit einem neuen Gesicht an der Spitze.