Festim Beqiri, TV-Journalist aus Osnabrück, gehört zu den letzten internationalen Reportern, die noch in Kiew ausharren. Das Foto entstand einen Tag vor dem Angriff der russischen Armee in einem Schützengraben bei Kramatorsk. FOTO: Festim Beqiri Einer der letzten Reporter in Kiew Mit Video: Osnabrücker Kameramann Festim Beqiri erlebt den Krieg in der Ukraine Von Wilfried Hinrichs | 25.02.2022, 18:33 Uhr

Er hat die Front gesehen, die Sirenen gehört, die Detonationen gespürt: Festim Beqiri, TV-Journalist aus Osnabrück, ist einer der letzten internationalen Reporter, die in Kiew ausharren, um der Welt Bilder vom Einmarsch der russischen Truppen zu liefern. Wir erreichten ihn am Freitag in einem Hotelzimmer unweit des Präsidentenpalastes, aus dem er den Krieg beobachtet. Ja, sagt er, „die Angst läuft mit“.