Tipps vor möglicher Cannabis-Legalisierung Osnabrücker Expertin: Wie Du damit umgehen kannst, wenn Dein Kind kifft Von Thomas Niemeyer | 17.12.2022, 10:15 Uhr

Die mögliche Legalisierung von Cannabis bereitet vielen Eltern Sorgen: Woran erkenne ich, dass mein Kind kifft? Und was tue ich dann? Wir haben mit Franziska Cordes von der Fachambulanz für Suchtprävention beim Caritasverband in Osnabrück darüber gesprochen, was Eltern in so einer Situation tun können.