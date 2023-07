Auch Stroh schützt den Boden vor Austrocknung: Biowissenschaftlerin und Hobbygärtnerin Katharina Wilmsmann bei der Arbeit im Museumsgarten. Foto: Jörn Martens up-down up-down Workshops im Museumsgarten am Schölerberg Wasser im Garten sparen: Das empfiehlt die Osnabrücker Gartenexpertin Katharina Wilmsmann Von Matthias Liedtke | 06.07.2023, 08:15 Uhr

Wasser ist kostbar. Gerade in Zeiten des Klimawandels, der für zunehmend länger anhaltende Trockenperioden sorgt. Was im Garten gemacht werden sollte, damit Wasser nicht unnütz versickert, verrät Katharina Wilmsmann, die selbst seit 15 Jahren gärtnert und in Osnabrück Biowissenschaften studiert.