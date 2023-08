Hunde sind zumeist ziemlich pflegeleichte Tiere. Viele von ihnen sind stubenrein, manche können sich selbst Gassi führen. Doch die Verantwortung für sie und ihr Verhalten liegt voll und ganz bei den Herrchen. Besonders im Kontakt mit Dritten muss auf ein korrektes Verhalten geachtet werden, um die Rechte und Pflichten um die Vierbeiner zu waren.

Francisco Navarro, Betreiber der Osnabrücker Hundeschulen „K9-Allstars“, ist seit 2018 ausgebildeter Hundetrainer und hat für uns die wichtigsten Fragen beantwortet.

Setzt er den Hundeblick auf, macht Herrchen eh alles für ihn. Symbolfoto: imago images/Mint Images

Welche Hunde eignen sich für Anfänger?

„Am wichtigsten ist die genaue Information im Vorfeld“, sagt Navarro: „Passt der Hund nicht zum Lebensstil des Herrchens, werden beide nicht glücklich.“ Grundsätzlich kann Navarro jedoch folgende Rassen für Anfänger empfehlen:

Der Schweizer Schäferhund ist ein sehr arbeitswilliger Hund. Vor allem der sensible und entspannte Charakter zeichnet sie aus. Im Vergleich zu anderen Rassen sind sie wenig triebig.

ist ein sehr arbeitswilliger Hund. Vor allem der sensible und entspannte Charakter zeichnet sie aus. Im Vergleich zu anderen Rassen sind sie wenig triebig. Auch Labradore und Golden Retriever sind sehr umgänglich. Doch aufgrund vieler Überzüchtungen tendieren einige Labradore zu hibbeligem Verhalten in der Pubertät.

und sind sehr umgänglich. Doch aufgrund vieler Überzüchtungen tendieren einige Labradore zu hibbeligem Verhalten in der Pubertät. Kleinere Rassen sind häufig sehr umgänglich, haben jedoch zumeist ein hohes Energieniveau.

„Pauschalisieren lässt sich diese Frage also nicht. Die Info im Voraus kann erst korrekte Antworten liefern“, so Navarro.

Dürfen Hunde Gemüse essen?

Der Verzehr von Gemüse ist zumeist unbedenklich. Doch Vorsicht gilt vor allem bei ungekochtem, grünem Gemüse. Stoffe wie Solanin, Persin und Phasin sind extrem giftig für den Hund. Ausführlicher sind Risiken und Nebenwirkungen des Konsums verschiedener Gemüsesorten im Internet zu finden.

Dürfen Hunde auf den Friedhof?

Hunde sind, solange man sie anleint, grundsätzlich überall geduldet. In den meisten Fällen stellt sich jedoch die Nähe zu Lebensmitteln als problematisch dar. Supermärkte und Restaurants haben meist eine Restriktion für die Vierbeiner.

Ein Langhaar Zwergdackel im Hafenwind. Symbolfoto: imago images/blickwinkel

Soll ich meinen Hund nachts aus dem Schlafzimmer werfen?

Nein, grundsätzlich darf jeder Hund im Schlafzimmer übernachten, solange das Herrchen es möchte. Manche Rassen tendieren jedoch zu Territorialverhalten, ordnen sich dem Menschen also nicht mehr unter. Bei der Erziehung des Hundes ist es fundamental, dass das Herrchen das letzte Wort hat. Wenn also der Hund die Oberhand des Menschen missachtet, muss das Tier außerhalb des Raumes schlafen.

Welche Hunderassen haaren nicht?

Vor allem Hunde mit lockigen Haaren sind dafür prädestiniert, nicht zu haaren. Doodle und Pudel müssen regelmäßig zum Friseur, damit das Haar nicht Überhand gewinnt.

Drei Pudel in verschiedener Haarpracht - ihr Fell ist ziemlich resistent. Symbolfoto: imago/imagebroker

Kann sich mein Hund erkälten, wenn ich auch erkältet bin?

Aufgrund der genetischen Verschiedenheit sind nicht alle Krankheiten übertragbar. Zoonose und Zooanthroponose heißen die möglichen Übertragungswege zwischen Mensch und Hund. Vor allem parasitäre Krankheiten und einige Magen-Darm-Infekte finden bei beiden Wirten passende Bedingungen. Alle weiteren Infektionen sind unbedenklich, da sich Hund und Mensch so weit unterscheiden, dass Viren oder Bakterien nicht kompatibel sind.

Was sind die zehn beliebtesten Hunderassen?

„In Osnabrück“, bemerkt Francisco, seien ihm in letzter Zeit „vor allem mehr Doodle, Shiba Inus und Labradore“ aufgefallen. Konstante Klassiker, wie der Appenzeller, Schweizer Sennenhunde, Deutsche Schäferhunde oder der Australian Shepherd erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit. Bei den kleineren Hunden sind vor allem Havaneser und Malteser gefragt.

Fühlen sich Hunde in der Stadt wohl?

„Das liegt ganz an der Rasse“, bemerkt Navarro. Grundsätzlich ist einem Hundeleben in der Stadt eines in der Natur immer vorzuziehen. Doch Rassen wie die Herdenschutzhunde sind in der Stadt auf jeden Fall fehl am Platz. Zum Territorialverhalten erzogen, liegt es in ihrer Natur, die Herde vor tierischen und menschlichen Gefahren zu bewahren, also allem Fremden. Gerade in dichten städtischen Regionen wäre die Beschaffung ein folgenschwerer Fehler, der sich auch durch beste Erziehung nicht beheben lässt.

Ein zufriedener Australian Shepherd - wer kann diesen Augen böse sein. Symbolfoto: imago/ingimage

Wonach entscheide ich mich für einen Hund?

Der Charakter eines Hundes ist für die Wahl essenziell. Verschiedene Rassen haben verschiedene Energieniveaus, manche sind mehr oder weniger selbstständig. Die Gattung selbst sagt meist viel über den Hund aus. So sind Jagdhunde für das gemeinsame Jagen mit dem Menschen gezüchtet. Gesellschafts- und Begleithunde zeichnen sich durch eine starke Bindung zum Menschen aus. „Die Rasse eines Hundes lässt sich mit menschlicher Kultur vergleichen“, findet Navarro: „So lässt sich ein Hund in jedem Fall erziehen, die Grundfesten seiner Art jedoch nie beseitigen.“