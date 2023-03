Einen großen Scheck mit einer großen Summe übergaben die Musiker Barbara und Jörg Niedderer (rechts) an Annekathrin Schlaack, Sabine Hafer und Diana Küster von Unicef (von links). Foto: Thomas Wübker up-down up-down Insgesamt 200.000 Euro gespendet Osnabrücker Ehepaar erspielt mit Swing-Konzerten fast 49.000 Euro für Unicef Von Thomas Wübker | 03.03.2023, 10:22 Uhr

Mit fünf Swing-Konzerten in Osnabrück und Lohne im Dezember 2022 sammelten Barbara und Jörg Niedderer fast 49.000 Euro. Nun übergaben sie das Geld an Unicef. Das Kinderhilfswerk verwendet es für Nothilfe in Kenia und der Ukraine.