Die „Osnabrücker Otter“ erleben jeden Donnestag große und kleine Abenteuer in der Natur und laden alle Interessierten ein daran teilzuhaben. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Schnuppernachmittag Osnabrücker EC-Pfadfinder laden zum „Tag der offenen Wiese“ ein Von Julia Weßling | 08.09.2022, 16:19 Uhr

Schnitzen, Sägen und Popcorn am Lagerfeuer zubereiten: Am Donnerstag, 29. September, laden die PEC-Pfadfinder „Osnabrücker Otter“ von 17 bis 18.30 Uhr zu einem „Tag der offenen Wiese“ am Hörner Weg ein.