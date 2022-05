Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich am Montagabend auf RTL den Fragen von Bürgern. Auch ein Osnabrücker Wirtschaftsvertreter will ihn löchern. FOTO: Michael Kappeler/dpa „Bisher sehr blass“ Osnabrücker diskutiert heute Abend in RTL-Sendung mit Kanzler Olaf Scholz Von Meike Baars | 16.05.2022, 17:20 Uhr

15 Minuten lang interviewt Pinar Atalay am Montagabend Kanzler Olaf Scholz. Danach stellt sich der Regierungschef einer Diskussionsrunde mit Bürgern. Als „Stimme der Wirtschaft“ mit am Tisch: der Osnabrücker Philipp Meyer. Scholz will er auffordern, „endlich mal aus den Sträuchern“ zu kommen.