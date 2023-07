Christiane Ehrlich wurde feierlich in der Paul-Gerhardt-Kirche verabschiedet. Foto: Gerhard Rebber up-down up-down Abschied in Paul-Gerhardt-Gemeinde Osnabrücker Diakonin Christiane Ehrlich geht nach 36 Jahren in Rente Von Julia Bertram | 14.07.2023, 19:00 Uhr

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde aus Osnabrück verabschiedete sich mit einem feierlichen Gottesdienst von der Diakonin Christiane Ehrlich. Was für die 65-Jährige die Arbeit in der Gemeinde so besonders gemacht hat und was sie jetzt vorhat.