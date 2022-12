„Die Mullahs müssen weg!“: Mit Slogans wie diesen machten am Samstag mehrere Hundert Osnabrücker öffentlich auf Missstände im Iran aufmerksam. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Protestzug durch die Stadt „Frau, Leben, Freiheit!“: Osnabrücker gehen für Menschenrechte im Iran auf die Straße Von Sebastian Stricker | 10.12.2022, 22:21 Uhr

In Osnabrück haben am Samstag mehrere Hundert Menschen gegen Unterdrückung und Verfolgung durch das iranische Mullah-Regime demonstriert. An der Spitze des Protestzugs: die beiden mächtigsten Frauen der Region.