Die Dampflokfreunde Eberhard Gillich und Manfred Samorey mit der Fünf-Zoll-Spur-Dampflok 99211, die demnächst mit fünf Wagen Kinder über die Strecke am Zechenbahnhof ziehen soll. FOTO: Philipp Hülsmann Dampflokfreunde fahren auf schmaler Spur Kinderspaß mit neuer Kleinbahn am Osnabrücker Zechenbahnhof Von Dietmar Kröger | 21.02.2022, 11:11 Uhr

Die Osnabrücker Dampflokfreunde können auch eine Nummer kleiner: Am 9. April wird am Zechenbahnhof am Piesberg eine 360 Meter lange Fünf-Zoll-Gleisstrecke eingeweiht. Die kleine Bahn kann mit ihren Miniloks und Waggons etwa 20 Personen befördern.