Ab diesem Wochenende ist die Corona-Zwangspause für die Osnabrücker Clubs vorbei, sie dürfen wieder öffnen - allerdings mit Einschränkungen. Vor Öffnung nach Corona-Lockdown Bedrückte Stimmung bei Osnabrücker Clubbetreibern Von Niclas Kaehlert | 03.03.2022, 20:00 Uhr

Nach mehreren Monaten Corona-Zwangspause dürfen in Osnabrück ab Freitag, 4. März, die Diskotheken wieder öffnen. Allerdings gibt es nach wie vor Einschränkungen, die die Clubs einhalten müssen. Viele Möglichkeiten, an diesem Wochenende zu feiern, gibt es deshalb in der Stadt nicht.