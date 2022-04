Die Osnabrücker Polizei hat einen Exhibitionisten in Gewahrsam genommen. FOTO: Michael Gründel Gegenüber Polizei aggressiv An Osnabrücker Bushaltestelle: Exhibitionist belästigt Siebenjährige Von Elena Werner | 22.04.2022, 16:12 Uhr

Am vergangenen Mittwoch (20. April) hat sich ein Exhibitionist an einer Bushaltestelle an der Buerschen Straße in schamverletzender Weise gezeigt. Dabei wurde er von mehreren Passanten gesehen.