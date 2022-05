Kann noch für den guten Zweck ersteigert werden: Osnabrücker Stadtansicht von Maria Feldkamp FOTO: Tom Bullmann Benefizaktion läuft weiter Bereits über 10.000 Euro für ukrainische Künstler gesammelt Von Tom Bullmann | 12.05.2022, 18:50 Uhr

Die Versteigerung von Kunstwerken zugunsten von ukrainischen Künstlern, die durch den Krieg in Not geraten sind, geht in die zweite Runde. Am Wochenende kann weiter geboten werden.