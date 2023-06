Ab 1960 feierten die Baptisten ihre Gottesdienste in dieser schlichten Kapelle im Stadtteil Wüste. Archivfoto: Archiv EFG Osnabrück up-down up-down Simultanübersetzungen einmalig in der Stadt Vor 75 Jahren gegründet: Migranten machen Osnabrücker Baptisten-Gemeinde „bunt“ Von Joachim Dierks | 26.06.2023, 07:06 Uhr

Von so einem Gottesdienstbesuch können Lutheraner und Reformierte nur träumen: Jeden Sonntag kommen von den rund 300 Mitgliedern im Durchschnitt 200 in die Baptisten-Kirche in der Kokschen Straße 74. Wenn am kommenden Wochenende die Gemeinde ihr 75-jähriges Bestehen feiert, werden es sicher noch mehr sein.