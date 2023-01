Bei ihrem Konzert bei der Kulturnacht 2022 hat die Band Hotel unplugged gespielt. Am 28. Januar braucht sie im Lauten Speicher im Hafen in Osnabrück Strom. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Letztes Konzert vor Ausfahrt Osnabrücker Band Hotel am 28. Januar im Lauten Speicher im Hafen Von Thomas Wübker | 17.01.2023, 12:20 Uhr

Die Osnabrücker Band Hotel hat bei der Kulturnacht im vergangenen Jahr zahlreiche Menschen bei ihrem Konzert im Haus der Jugend begeistert. Am Samstag, 28. Januar, spielt sie im Lauten Speicher im Hafen in Osnabrück ihr vorerst letztes Konzert in ihrer Heimatstadt. Dann braucht sie selbst Hotels.