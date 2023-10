25 Filialen und 300 Mitarbeiter Osnabrücker Bäckerei Wellmann hat einen neuen Eigentümer Von Nina Kallmeier | 18.10.2023, 17:27 Uhr Die Osnabrücker Bäckerei Wellmann wird künftig zur Panarium Gruppe gehören. Foto: Michael Gründel up-down up-down

In der Osnabrücker Bäckerei-Landschaft bleibt Bewegung: Johannes und Natalie Külkens haben die Bäckerei Wellmann verkauft. So geht es an den 25 Standorten jetzt weiter.