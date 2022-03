Bei der Übergabe vor der Tageswohnung für wohnungslose Menschen: Thomas Kater, SKM-Vorsitzender Franz-Josef Schwack und Apotheker Jens-Henrik Pott (von links). FOTO: SKM/Lukas Gruenke Unterstützung aus der Nachbarschaft Osnabrücker Apotheker Jens-Henrik Pott unterstützt wohnungslose Menschen Von Anke Schneider | 16.03.2022, 17:17 Uhr

Seit 17 Jahren sammelt der Apotheker Jens-Henrik Pott sowohl in der Stern- als auch in der Mönkemarkt-Apotheke in Osnabrück für die Tageswohnung und die Straßenzeitung „abseits“. In diesem Jahr sind es 8302 Euro, die auf das Konto der Sozialen Dienste SKM fließen.