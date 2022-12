Wann die Osnabrücker Probebühne wieder bespielt werden kann, steht in den Sternen. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Freie Theaterszene hält zusammen Osnabrücker Probebühne erhält Asyl im Zimmertheater und in der Jugendkirche Von Matthias Liedtke | 01.12.2022, 12:51 Uhr

Die ehemalige Komtureikirche an der Wiesenstraße, in der sich seit nunmehr 40 Jahren das erste und älteste Amateurtheater Osnabrücks befindet, muss saniert werden. Bis es dorthin zurück geht, weicht die Probebühne zunächst für ein Gastspiel ins Zimmertheater und später in die Jugendkirche aus.