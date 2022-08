Bänder mit Eintrittskarten und Gutscheinen für Essen und Trinken verteilten Julia Eilers, Sprecherin der Wirtschaftsjunioren, und Jan Eisenblätter, Vorsitzender der Osnabrücke, an Familien am Zoo in Osnabrück. Der fünfjährige Hugo half auch etwas mit.

FOTO: Thomas Wübker