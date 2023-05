Bisher sind die Veranstalter mit dem erlauf der Maiwoche in Osnabrück hoch zufrieden. Foto: Steve Weber up-down up-down Höhepunkte an Christi Himmelfahrt Wie die Maiwoche 2023 bisher lief und was Besucher in Osnabrück noch alles erwartet Von Anke Schneider | 17.05.2023, 09:14 Uhr

Die Maiwoche in Osnabrück ist in vollem Gange und hat ereignisreiche erste Tage hinter sich. Die Marketing Osnabrück zieht ein erstes Zwischenfazit und wirft einen Blick auf die Highlights an Christi Himmelfahrt.