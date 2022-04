An beiden Tagen wird die Übernahme der Patenschaft für den neuen Abenteuerspielplatz durch die Neue OZ mit einem tollen Programm gefeiert. Das Zooteam freut sich schon auf einen furiosen Saisonstart, in dessen Mittelpunkt das Neue-OZ-Kinderland und die 1800 Zootiere stehen.

Ab 11 Uhr locken beispielsweise Fütteraktionen bei Seelöwen, Seehunden, Pinguinen, Luchsen und Ottern mit entsprechenden Erklärungen: Wer hätte etwa gewusst, dass die Seelöwen rund fünf Kilogramm Fisch pro Kopf vertilgen und dass der Fisch nicht etwa aus der schadstoffbelasteten Nordsee, sondern aus dem Eismeer stammt?

Wie fordern und beschäftigen die Tierpfleger die intelligenten Schimpansen, Schweinsaffen oder Kapuziner? Und wie hat Orang-Utan Buschi den Verlust seiner langjährigen Partnerin Suma verarbeitet? Aber auch eigene Aktivitäten sind erwünscht. So können Kinder einmal ausgiebig ihre Lieblinge, die Erdmännchen und Karpfen, füttern oder Geschenkpakete für die Schweinsaffen fertigen, während Papa sein fahrerisches Talent auf einem Geschicklichkeitsparcours mit einem original Landrover des Zoopartners Rahenbrock unter Beweis stellt. Ab 16.30 Uhr bringen die Kinder dann Schimpansen, Giraffen und Co. ins Bett, erleben also aus nächster Nähe und fachkundig kommentiert, wie die Zootiere für die Nacht vorbereitet werden. Ab 18 Uhr wird es richtig spannend. Das Neue-OZ-Kinderland erstrahlt dann, aufwendig illuminiert, in einem Meer aus tausend Farben und ist der Startpunkt für '"'Dunkel-Munkel-Expeditionen'"' durch den dämmerigen Zoo. Hier können die Kinder einmal die Frage klären, ob das deutsche Sprichwort '"'Nachts sind alle Katzen grau'"' auch für die größeren afrikanischen Exemplare gilt oder ob Elefanten im Stehen oder im Liegen schlafen!

Ein toller Tag für Jung und Alt ist also garantiert. Als besonderen Service bietet der Zoo allen Inhabern der OS- und EL-Card die Tageskarte für den Zoobesuch zum halben Preis an.