Die beiden Männer hatten gegessen und getrunken und verließen dann gegen 18.44 Uhr fluchtartig das Restaurant Richtung Altstadt. Mitarbeiter des Restaurants riefen die Polizei und nahmen die Verfolgung auf. In der Lohstraße erwischten sie einen der Zechpreller und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

„Jetzt lauf!“

Dieser, ein 24-jähriger Osnabrücker, gab gegenüber der Polizei an, dass er von seinem Kompagnon zum Essen eingeladen worden sei. Als es dann ums Bezahlen ging, habe dieser ihm nur gesagt: „Jetzt lauf!“ – was er dann auch getan hat. Wie sein Bekannter heißt, verriet der unter Alkoholeinfluss stehende Mann nicht.

Der Osnabrücker bekam vom Restaurant eine Frist, den Betrag – es handelte sich um rund 50 Euro – bis 22 Uhr am Mittwoch zu begleichen. Da er das nicht getan hat, kommt auf ihn nun wahrscheinlich ein Verfahren wegen Zechbetrugs zu, so ein Sprecher der Polizei. Zudem erhielt der Mann in dem Restaurant Hausverbot.