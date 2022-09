"Ich bekenne mich zu meiner Heimatstadt." Ein Blick in den Terminkalender des Regierungschefs genügt, um zu sehen, dass er das ernst meint. Gestern Morgen erster Termin im Christus-Zentrum in der ehemaligen General-Martini-Kaserne, anschließend ein Gespräch im Kreishaus mit der Landkreisspitze, dann der Besuch bei der Neuen OZ als "Gast der Redaktion" und am Ende der Termin mit dem Betriebsrat von Karmann. Als Landtagsabgeordneter die Interessen des Wahlkreises zu vertreten und als Ministerpräsident und Landesvater für alle da zu sein - wie funktioniert das?

Er habe "alle Themen der Region im Blick", sagt Wulff. Aber er werde nicht den Fehler seine Vorgänger wiederholen, die in den Ruf gerieten, Wohltäter ihrer Heimatregionen zu sein. "Ich kümmere mich um die Friedensstiftung, um die Uni, die Fachhochschule, den VfL." Und er höre sich die Sorgen von Initiativen, Gruppen und Unternehmen an, ohne Lösungen für deren Probleme bieten zu können. Doch ein Besuch des Ministerpräsidenten, dessen ist sich Wulff bewusst, ist für die meisten Initiativen Anerkennung genug.

Der ehemalige CDU-Fraktionschef im Stadtrat hält sich aus der Kommunalpolitik heraus. Wie beurteilt er die Arbeit der CDU/FDP-Ratsmehrheit? Wulff winkt ab: Alles, was er dazu öffentlich sage, werde als Bevormundung interpretiert. Nur so weit wagt er sich vor: Stadt und Landkreis müssten draußen stärker als Einheit wahrgenommen werden. Osnabrück allein stehe für 160000 Einwohner, die Region für eine halbe Million.

Aber es gibt kommunale Themen, die auch das Land berühren, die Bewerbung als Kulturhauptstadt und die Bundesgartenschau zum Beispiel. Die Bewerbung findet der Regierungschef "klasse". In der Stadt werde "fühlbar ein anderer Umgang mit Menschen fremder Herkunft gepflegt". Die Friedenskultur sei nicht aufgesetzt, sondern werde mehr und mehr Teil der Identifikation der Stadt. Die Bewerbung habe viel Aufmerksamkeit auf Osnabrück gelenkt und sei schon "für sich allein ein Gewinn". Aber ob die Landesregierung Osnabrück oder Braunschweig unterstützen wird, darüber schweigt sich der Landesvater öffentlich aus.

Unterstützen werde das Land auf jeden Fall die Bundesgartenschau - in welcher Form und mit welchem finanziellen Aufwand sei aber noch unklar. Wulff bestätigt, dass der Einstieg des Landes in die Buga-Entwicklungsgesellschaft geprüft wird. Es wäre das erste Mal, dass ein Bundesland sich unmittelbar in die Ausrichtung einer Bundesgartenschau einbinden ließe. Allerdings: Die finanziellen Vorstellungen von Stadt und Land liegen noch weit auseinander.

Wer dazu vom Ministerpräsidenten genaue Zahlen hören will, kann ihn ja mal direkt fragen - und zwar in seiner Sprechstunde. Termine vereinbart das Wahlkreisbüro an der Rolandsmauer (Telefon 57067).