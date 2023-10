Prominente Bürger servieren Wohnungslose Osnabrücker bekommen Haarschnitt und Gala-Menü Von Michael C. Goran | 02.10.2023, 11:01 Uhr Musiker Tommy Schneller bewirtet die Gäste. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down

Abseits isst gut: So heißt die Aktion, bei der wohnungslose Menschen in Osnabrück am 1. Oktober eine Haar- und Bartpflege erhielten. Außerdem wurde ihnen ein Menü von zahlreichen prominenten Osnabrückern serviert.