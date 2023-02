Nicht kleckern, sondern klotzen: In diesem neuen Wohnkomplex am Töpferhof ist Platz für 74 Mietparteien. Foto: Andre Havergo up-down up-down Sieben Etagen hoch in Hellern Neuer Wohnkomplex in Osnabrück für 74 Parteien: Erste Mieter ziehen ein Von Rainer Lahmann-Lammert | 09.02.2023, 15:07 Uhr | Update vor 46 Min.

In Osnabrück kommt es nicht alle Tage vor, dass ein Gebäude mit 74 Wohnungen fertig wird. Am Töpferhof in Hellern ist in weniger als zwei Jahren ein L-förmiger Komplex mit sieben Geschossen entstanden, der den ganzen Stadtteil überragt. Die ersten Mieter sind schon eingezogen.